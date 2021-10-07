Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunda Ferit S. idaresindeki 55 ADA 993 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çayırova kavşağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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