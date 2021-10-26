Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi 142 Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen Mehmet Ali D. (89) ile oğlu Hasan D'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Mehmet Ali D, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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