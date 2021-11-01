Kocaeli'de akaryakıt tankeriyle çarpışan servis minibüsünün sürücüsü öldü - Haberler
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Kocaeli'de akaryakıt tankeriyle çarpışan servis minibüsünün sürücüsü öldü

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de akaryakıt tankeriyle çarpışan servis minibüsünün sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt tankeri ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt tankeri ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda seyreden İ.K. yönetimindeki 41 N 4676 plakalı akaryakıt tankeri, Serdar Mahallesi'nde M.E. idaresindeki 17 AH 217 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan İ.K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde diğer sürücünün öldüğü belirlendi.

Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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