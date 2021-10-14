Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan iki araçta 8 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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