Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan iki araçta 8 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.