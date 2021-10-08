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Kocaeli'de 7 milyon makaron ele geçirildi

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 7 milyon makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kamyonda 7 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kamyonda 7 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Otoyolun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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