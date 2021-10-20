Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan uygulamada 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri olan A.H. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.