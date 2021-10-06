Kocaeli'de

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneğince organize edilen 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, GTÜ Kongre Merkezi'nde yapılacak bu yılki konferansın ana temaları, "Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler" ve "Sismik Dirençlilik" olarak belirlendi.

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen, deprem mühendisliği alanında uzman bilim insanları konferansta bir araya gelecek.

Programda, afet yönetimi ve risk, geoteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunum gerçekleştirilecek.

Yurt dışından katılımcıların çevrim içi, yurt içindeki katılımcıların yüz yüze katılacağı konferans 3 gün sürecek.

Deprem mühendisliği camiasında dünyaca tanınan bilim insanları Prof. Dr. Masanori Hamada, Prof.Dr. Yoshiyuki Kanesa, Prof. Dr. Ayhan İrfanoğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Taciroğlu, Prof. Dr. Jay Shen, Doç.Dr. Aybige Akıncı, Prof. Dr. Antonio Bobet, Prof. Dr. Jonathan Bray, Prof. Dr. Fabrizio Mollaioli, Doç.Dr. Fabrizio Paolacci, Prof. Dr. Anastasios Sextos, Dr. Nicolaos Theodoulidis, Prof. Dr. Mehdi Zare, konferansta konuşma yapacak.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türk Kızılay, üniversiteler ve özel sektör katılımı ile panel ve farklı etkinlikler düzenlenecek.

Konferans programına "www.iceesturkey.org" adresinden erişilebilecek, davetli konuşmacıların sunumları ise çevrim içi yayınlanacak.