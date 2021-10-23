KOCAELİ'DE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste kaçak göçmenlerin olduğu görülürken, 2 kişi gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ve M.G. ' Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.A. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.