Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Sürücü B.G, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri