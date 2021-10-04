Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sürücü B.G, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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