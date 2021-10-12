Kocaeli'de 33 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ev ile samanlıkta yapılan aramada 33 kilo 450 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kutluca Mahallesi'nde T.Y'nin evi ile yanında bulunan samanlıkta yapılan aramada, 33 kilo 450 gram esrar ile 2 av tüfeği ve bir terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.