Kocaeli'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama - Haberler
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Kocaeli'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa mahallesi Şehabettin Bilgisu caddesindeki bir gece kulübünün önünde salı günü çıkan kavgada C.K, R.P. ve Ş.H, silahla yaralandı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.Ç. ve T.H.M'yi dün gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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