Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de durdurulan bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen bulundu.
Araç sürücü A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri