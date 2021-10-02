Kocaeli'de 230 Roman sünnet çocuğu şölende eğlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 230 Roman sünnet çocuğu, kendileri için düzenlenen şölende keyifli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 230 Roman çocuk için Kocaeli Fuar Alanı'nda şölen gerçekleştirildi.

Roman çocuklar, fuar alanında bulunan Güneş Sahnesi'nde hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Sünnet kıyafetleriyle Güneş Sahnesi önünde bir araya gelen çocuklar, ilk olarak burada aileleriyle yemek yedi.

Sevinç ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, daha sonra lunaparka geçerek oyuncaklara bindi.

Jonglörler ve palyaçolar çocukları eğlendirdiği şenlikte, mehteran bölüğü seslendirdiği eserlerle beğeni topladı.

Şölene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yakından ilgilendiği çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra sahneye davet ettiği çocuklara gram altın hediye eden Büyükakın, Roman vatandaşlara her alanda önemli destekler sunduklarını belirtti.

Roman vatandaşların hem ekonomik hem de sosyal sorunlarının giderilmesi için hayata geçirdikleri projelerin Türkiye'ye örnek olduğuna işaret eden Büyükakın, onların her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.