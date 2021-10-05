Gölcük'te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Gölcük'te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Gölcük'te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir depo ile araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ele geçirildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir depo ile araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'teki bir depoya baskın düzenledi. Depo ve önünde park halindeki araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ve 20 bin etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Gölcük'te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi

Gölcük'te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gölcük'te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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