Gölcük'te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir depo ile araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'teki bir depoya baskın düzenledi. Depo ve önünde park halindeki araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ve 20 bin etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.