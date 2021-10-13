Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda iki tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda iki tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.

Durdurulan iki tırda narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorse çatı iskeleti içerisine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Fethi Sekin'in katillerinden birinin daha yakalandığı güne denk gelen operasyona şehidimizin adını verdik. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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