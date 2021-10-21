KOCAELİ'DE 17 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolunda durdurulan minibüste bulunan 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kartepe mevkiinde bir minibüsü durdurdu. Sürücü koltuğu ile birlikte 7 koltuğu bulunan minibüste, kaçak göçmenlerin bazı koltukların sökülmesi ile oluşan boşluklarda yere oturduğu görüldü. Aralarında çocukların da olduğu 17 kaçak göçmen işlemler için İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Gözaltına alınarak Göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.