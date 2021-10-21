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Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan araç içerisinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Tem Otoyolu'nda durdurulan araç içerisinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu üzerinde durdurduğu araç içerisinde 17 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurda giren göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan B.B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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