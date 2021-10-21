17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 düzensiz göçmen yakalandı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durdurulan hafif ticari araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan B.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 düzensiz göçmen yakalandı

17 düzensiz göçmen yakalandı

17 düzensiz göçmen yakalandı

17 düzensiz göçmen yakalandı
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title