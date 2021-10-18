Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bağlı Hizmet Merkezleri Personelinin Taşıma İşi İhale İlanı
Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bağlı Hizmet Merkezleri Personelinin Taşıma İşi İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıdan indirebilirsiniz.
KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bağlı Hizmet Merkezleri Personelinin Taşıma İşi İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıdan indirebilirsiniz. İhale İlanı 384 KB indir
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