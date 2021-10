Kocaeli Ay Yıldızlı Al Bayraklarla Süslenecek

KOCAELİ (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 98. Yılı kutlamalarının Cumhuriyetimizin şanına T. C. Devletinin büyüklüğüne yakışır bir şekilde kutlanabilmesi için resmi kurum ve kuruluşların, cadde, sokak, ev ve işyerlerinin Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla donatılması amacıyla Valiliğimizce "Bayrak As Kampanyası" başlatılmıştır. Kampanya kapsamında Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, meslek odaları, OSB yönetimlerince temin edilen Ay Yıldızlı Al Bayraklarımız bütün ilçelerimizde özellikle halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dağıtılmak suretiyle Kocaelimizi hep birlikte Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla süsleyeceğiz. Haydi Kocaeli Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım, Bir Bayrakta Sen As KOCAELİ VALİLİĞİ

