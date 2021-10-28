Kocaali'de "Harmandan Hayata" projesiyle dar gelirli öğrencilerin eğitimine katkı

Kocaali ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan 40 ton fındığın geliri, dar gelirli öğrencilerin eğitimi için harcanacak.

Kocaali Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce dar gelirli öğrencilerin eğitimine katkı sunulması amacıyla "Harmandan Hayata" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Kocaali Şubesince hayırseverlerin desteğiyle toplanan 40 ton fındık, Fiskobirlik Kocaali Kooperatifine dualarla teslim edildi.

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, gazetecilere, projeyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ulaştıkları dar gelirli öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağladıklarını söyledi.

Bir neslin ihyası ve geleceğin inşası için gayret ettiklerini vurgulayan Nebioğlu, "Hedefimiz, basiretli, kabiliyetli, nereden gelip nereye gittiğini bilen, bu manada ruh köklerine bağlı kalmakla var olacağının idrakinde ve şuurunda olan bir nesil yetiştirmek. Bu vesileyle projedeki tüm paydaşlara teşekkür ediyor, bahçesindeki fındığı tane tane toplayıp hayra vesile olmak için bizlere yardım eden alicenap Kocaali halkına şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Adem Gülmek de vatandaşların yardımıyla gönüllük esasına dayalı olarak 40 ton fındığın toplandığını söyledi.