Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

TUNCELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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