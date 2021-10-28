Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti - Haberler
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Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

TUNCELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" dedi.


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