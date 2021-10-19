KOBİ'lere dijitalleşme eğitimi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Adıyaman Üniversitesi ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla açılan Dijital Girişimcilik Okulu sertifika programı yapıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonunda yapılan DGO sertifikasyon programı tanıtım toplantısına Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, özel çağrı merkezi yetkilileri katıldı.

Proje ile yeni girişimcilere ve Kobi'lere işlerini dijitalleştirerek büyütme ve geliştirme imkanı sağlamak amaçlanıyor.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve özel çarı merkezi iş birliğinde başlayan Dijital Girişimcilik Eğitimi 1 hafta sürecek. Eğitimi, Adıyaman. Üniversitesi akademisyenleri verecek. - ADIYAMAN

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