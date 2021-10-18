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KO-MEK yeni eğitim-öğretim dönemi yeniliklerle başladı

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KO-MEK yeni eğitim-öğretim dönemi yeniliklerle başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yeni eğitim-öğretim döneminin 13 Eylül Pazartesi günü başlamasıyla birlikte yeniliklere de start verildi.

KOCAELİ (Bültenler) - KO-MEK'te yeniliklere devam

Kurulduğu günden itibaren hem fiziksel hem de eğitim olarak kendini sürekli geliştirerek yoluna devam eden KO-MEK yeni dönemde bir ilki başlatarak eğitim alan kursiyerlere modül programları boyunca haftada 2 gün birer saatlik farklı alanlarda eğitimler vermeye başladı.

SAATLİK EĞİTİMLER BAŞLADI

Yetişkin eğitiminde her zaman yenilikçi olan KO-MEK, kursiyerlerinin kendini geliştirmesi için geliştirdiği yenilikçi fikirlerle onlara adeta yeni bir yol çizerek farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği saatlik eğitimler, alanında usta eğitimciler tarafından pratik yöntemlerle anlatılarak daha çabuk öğrenmeleri sağlanıyor.

FARKLI BRANŞLAR FARKLI BİLGİLER

Diksiyondan bilgisayara, Türk Mutfağından pizza yapımına kadar birbirinden farklı ve günlük hayatta sıkça kullanılan branşlarda eğitimler hazırlayan KO-MEK kursiyerlerinin hayata karşı daha hazırlıklı olmalarına olanak sağlıyor.

TÜRK MUTFAĞINDA YENİ BİLGİLER ÖĞRENDİLER

Mehmet Ali Paşa KO-MEK kurs merkezi giyim kursuna devam eden kursiyerler kendilerine sunulan saatlik farklı eğitimde Türk Mutfağı kursuna katılarak daha pratik bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Türk Mutfağı konusunda birçok eksiklerinin olduğunu kendilerine sunulan eğitimle öğrendiklerini belirten kursiyerler yemek pişirirken ve özellikle taze yiyecekleri saklarken daha dikkatli ve nasıl saklanması gerektiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

70 YAŞINDA İLK KEZ KLAVYEDEN KENDİ İSMİNİ YAZDI

Gölcük kurs merkezinde giyim üretimi branşında eğitim alan kursiyerler ise ilk defa bilgisayar başına oturarak klavyede bir şeyler yazmanın sevincini yaşadı.

70 yaşında KO-MEK tel kırma branşında eğitim alan ev hanımı Aynur Ar, ''Bu çağda her şey teknoloji ile yapılıyor en basit HES kodunu almak için bile torunlarımıza yaptırıyorduk ama artık bu eğitimler sayesinde bilgisayar kullanımını öğrenerek internetten randevu alma, fatura ödeme gibi basit işleri kendim yapabileceğime inanıyorum. Bize bu fırsatı sunan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve ekibine teşekkür ediyorum'' dedi.

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİSİ KAZANDILAR

Birçoğu ev hanımı olan ve KO-MEK Yahya Kaptan kurs merkezinde giyim branşına gelen kursiyerler ise saatlik eğitimde etkili iletişim kursu alma fırsatı buldu. İletişim kurmanın doğru yolları hakkında yeni bilgiler öğrenen kursiyerler bu eğitimlerin farklı branşlarda da devam etmesini istedi.

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