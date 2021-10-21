KO-MEK'ten UKOM'a destek

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ulaşım Kontrol Merkezi (UKOM) personeline, kişisel gelişim ve ofis programlarının kullanımı alanında eğitim verdi. UKOM bünyesinde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde Excel programları kullanımı eğitimleri hakkında bilgi aktarıldı. Birebir verilen eğitimlerde UKOM çalışanları pratik yaparak Excel'de beceri kazanma ve temel bilgiler hakkında kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

EXCEL EĞİTİMİ ALDILAR

KO-MEK tarafından verilen eğitimlerde vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile görev yapan UKOM personeli aldığı eğitimler ile tablo oluşturma, çeşitli hesaplamalar gerçekleştirme, grafik oluşturma, veri düzenleme, verileri analiz etme, verilerin profesyonel depolanması, veri gizliliğinin sağlanması, efektif kullanımın sağlanması gibi alanlarda donanımlı hale geldi. UKOM personelinin ilgi ile takip ettiği ve notlar aldığı eğitimler alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde KO-MEK tarafından verildi. Eğitimler sonunda toplamda 18 UKOM çalışanı katılım belgesi alarak eğitimleri tamamladı.

ULAŞIM KONTROL MERKEZİ (UKOM)

Bilindiği gibi Kocaeli genelinde yapılan anlık denetimlerle ulaşımı kontrol altında tutan Ulaşım Kontrol Merkezi (UKOM) personeli, 153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışarak vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiriyor. Toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri, güzergah kontrolleri ve durak giriş çıkışlarını anlık olarak takip eden personel, olası ihlallere anlık müdahale ediyor.

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