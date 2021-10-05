KO-MEK'in çınarları fidanlarla buluştu

KOCAELİ (Habermetre) - İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlığı ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan "Yaşlılar Haftası" bu yılda unutulmadı. Bir çok yaşlıya adeta terapi kapısı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) 12 ilçede faaliyet gösteren 43 kurs merkezinde eğitim alan en yaşlı kursiyerlerini Ormanya'ya götürerek unutulmaz bir gün yaşamalarına vesile oldu.

TEMİZ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, sabahın ilk ışıklarında evlerinden alınarak Kocaeli'nde adeta doğa harikası olan, her yıl milyonlarca ziyaretçiye kapılarını açan Ormanya ya götürüldü. Kahvaltı ile başlayan ziyarette daha sonra yeşilin ve temiz havanın içinde uzun süre gezinti yapıldı.

BOL BOL YÜRÜDÜLER

Yaşlılar günü dolayısıyla kursiyer olarak hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden KO-MEK'in çınarları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İlk kez Ormanya'yı görme fırsatı bulan kursiyerler yeşilin ve temiz havanın tadını çıkararak bol bol yürüyüş yaptılar.

ORMAN KÜTÜPHANESİNE HAYRAN KALDILAR

Daha önce torunlarından ve çocuklarından Ormanya diye bir yerin varlığını duyduklarını ifade eden çınarlarımız, hobit evlerine ve özellikle orman kütüphanesine hayran kaldı. Yabani hayvan bölümünü gezen kursiyerler bazı hayvan türlerini ilk kez görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı.

GELECEĞE MİRAS TOHUMLAR

"Yaşlılarımız yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir" felsefesiyle hayata bakan KO-MEK, Yaşlılar Gününde yaşlıların elinden onların tecrübesinden doğaya armağan olarak geleceğe miras kalması için meşe palamudu tohumu dikimi yaptı. Tohumları toprakla buluşturarak ilk can suyu veren kursiyerlerimiz geleceğe güzel bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

KO-MEK HEP YANLARINDA

Geçmişte yaşama etkin biçimde katılarak, bugünlere gelmemizde önemli rol oynayan yaşlılarımıza her zaman sahip çıkan KO-MEK, onların emeklilik hayatında evlerine ya da kahvehanelere kapanmadan kimseye muhtaç olmadan mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamak, gereksinim duyduklarında destek vermek ve bilgi birikim ve hobilerini daha da geliştirmelerini sağlamak için kurs merkezlerinde meslek ve sanat eğitimi vermeye devam ediyor.

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