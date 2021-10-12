KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları

2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde intibak (oryantasyon) eğitimleri düzenlendi.

2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde intibak (oryantasyon) eğitimleri düzenlendi.

KMÜ'de eğitime yeni başlayan öğrenciler için Eğitim Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlere Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Yerleşke içerisinde farklı noktalarda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere koronavirüs hususunda alınan tedbirler ve uymaları gereken kurallar başta olmak üzere ders intibakları, öğrenci ve disiplin işleri, yemek, kütüphane gibi sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında açıklamalar yapıldı.

Eğitimlerde konuşan Rektör Ak, "Üniversitelerin fiziki alt yapısını ne kadar iyi yaparsak yapalım siz öğrenciler olmadan burasının bir manası yok. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Maddi ve manevi her türlü konuda bizler sizin her zaman yanınızdayız. 2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları

KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Namaz Vakitleri
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Sergio Perez
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şenol Güneş Rüya Tabirleri Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:02:38. #1.13#