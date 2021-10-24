KLÜ'de "Akademik Kurul Toplantısı" yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Rektörlük 15 Temmuz Şehit ve Gaziler Hasan Zan Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Şengörür, 2021-2022 akademik yılının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, üniversitenin en güçlü fakültelerinden olduğunu belirten Şengörür, KLÜ'nün büyüyerek gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fakültenin faaliyet raporları değerlendirildi.