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Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

Bursa'da klasik otomobil tutkunu ailenin evinin garajında sergilenen klasik otomobiller, düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Bursa'da klasik otomobil tutkunu ailenin evinin garajında sergilenen klasik otomobiller, düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Tam bir klasik otomobil tutkunu olan Nail ailesinin evinin garajında 1915'den 1964 modele kadar 10 klasik otomobil bulunuyor. Evinin garajını özel olarak süsleyen aile, otomobillerini burada sergiliyor. Klasik otomobiller, düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çektirmek isteyenler tarafından kullanılıyor. Nail ailesi, gelen yoğun talepler üzerine evlerinin kapılarını fotoğraf çekilmek isteyenlere açtı. Buraya gelen gelin, damat ve sünnet aileleri, klasik otomobillerle düğün fotoğrafı çektiriyor. Klasik otomobil tutkunu aile ise otomobillerinin büyük ilgi görmesinden memnun. Klasik otomobillerle düğün fotoğrafı çektiren aileler buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Ailece klasik otomobil tutkunu olduklarını ifade eden Azim Ali Nail, "Yıllardır topladığımız klasik otomobilleri bir araya getirip bunları evimizin özel olarak tasarladığımız garajında teşhir ediyoruz. Bu araçlarla insanlar düğün ve nişan fotoğrafı çekiliyor. Bir çok kişi talepte bulundu, biz de garajımızın kapılarını fotoğraf çekilmek isteyenlere açtık. Aileler buraya fotoğrafçıları ile gelip özel günleri için resim çektiriyor. Klasik araçlarımız 1915 modelden başlıyor. 1964 modele kadar klasik otomobilimiz var. Buraya gelenler fotoğraf çekilip mutlu bir şekilde ayrılıyor" dedi.

(Burak Türker-İHA)

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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