KKTC Kick Boks Federasyonu Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 08-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kick Boks Federasyonu Başkanı Sayın Niyazi DEMİREL Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti. Başkan DEMİREL KKTC' de Kick Boks sporunun gelişmesi ve ilerlemesi için verdiği desteklerden dolayı Federasyon Başkanımıza teşekkür plaketi takdim etti.

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