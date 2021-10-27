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KKTC'de benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KKTC'de benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı

Dünyadaki akaryakıt krizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) etkilendi.

Dünyadaki akaryakıt krizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) etkilendi. KKTC'de benzinin litre fiyatı 8,80 liraya ulaştı.

Dünya'daki akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yaptı. KKTC'de hali hazırda 7,99 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 8,80 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzin 7,99 liradan 8,96 liraya, Euro Diesel 7,30 liradan 8,44 liraya ulaştı.

Zammın ardından gaz yağı 7,27 liradan 8,39 liraya, mutfak tüpü 107 liradan 140 liraya yükseldi. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre zamlı fiyatlar, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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