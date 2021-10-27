KKTC'de benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı

Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Üst üste gelen zamların ardından bu kez güzel haber! Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi