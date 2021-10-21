KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmez"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa katıldı. (4)