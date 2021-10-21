KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmez" - Haberler
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmez"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa katıldı. (4)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmez

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmez

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmez

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmez

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:
AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
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