KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)

KIBRIS GAZİLERİ İLE BULUŞTU

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Hatay'da, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile çok sayıda gazi ve ailesinin katıldığı toplantıda konuşan Tatar, Kıbrıs gazileri ile buluştuğunda ailesiyle buluşuyormuş gibi sevindiğini söyledi. Konuşmasının başında, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyen Tatar, gazilere de sağlık diledi. Tatar, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kıbrıs Türkü her zaman vefalıdır. Bize özgürlüğümüzü bahşedenlere vefalıdır. Bugün bağımsız Kıbrıs varsa o gün orada savaşan Türkler sayesindedir. O günden bugüne devlet kurduk. Doğu Akdeniz'de milli çıkarları korumak için denizde, havada ve karada KKTC'nin önemi ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs Harekatı çok önemlidir. O harekatı yapana minnetimiz devam edecektir. Bu sebeple bu minneti anlatmak benim boynumun borcudur. Çeşitli sıkıntılar olabilir. Rum-Yunan ikilisi hala bize kısıtlama yapıyor. Ama benim cumhurbaşkanı seçilmem ile yeni dönem başladı. Bu yeni dönemde tek devletli federatif bir çözüm kabul edilemez. Çoğunluk olan Kıbrıs Türk halkını asimile etmek ve 1974'ün gerisine götürmek istiyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle iki devletli bir çözüm süreci yaşanıyor. Orada Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek. Türk askeri de Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek. Benim orada olmam sizlerin verdiği mücadelenin taçlanmasıdır. Çünkü biz hep bunu bekledik. Kahraman Mehmetçikler Kıbrıs'a adım atarak bizim mücahitlerimizle birlikte bir mücadele ortaya koydular. Kıbrıs Türkü'nün bağımsız bir devlete kavuşması size nasip oldu. Bunu korumak da bize nasip oldu. Bundan dolayı artık Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olabilecektir. KKTC'ye kendi geleceğini tayin etme hakkı ve Türkiye'nin orada kalma garantisi verilirse ancak böyle bir anlaşmaya imza atarız. Eğer 'Türk askeri gidecek' derlerse biz bu anlaşmaya yokuz. Çünkü ben sizi nasıl özlemle beklediğimizi biliyorum. Çünkü biz Osmanlı'nın 1571'de Kıbrıs'ı fethinden sonra oraya yerleşenlerin torunlarıyız. Bunun mücadelesini de biz devam ettiriyoruz. Bizim Türkiye ile münasebetimiz her zaman iyi olmalıdır. İnşallah gelecekte de buradaki varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Dünyaya karşı da Kıbrıs Türkünün arkasında Türkiye var diyeceğiz."