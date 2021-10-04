KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi ve aynı zamanda Türk askerinin varlığı ile caydırıcı güç ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenliğiyle orada Kıbrıs Türk halkına bir gelecek sunabilmesi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi ve aynı zamanda Türk askerinin varlığı ile caydırıcı güç ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenliğiyle orada Kıbrıs Türk halkına bir gelecek sunabilmesi mücadelesinde çalışmamızı bu anlayışla sürdürmekteyiz." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen Tatar, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Alp kıyafetli askerleri selamlayan Tatar, türbenin önünde yapılan saygı nöbeti değişimini izledi, iç bölümde dua ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ersin Tatar, daha sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olarak böyle bir ziyarette bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ertuğrul Gazi ve silah arkadaşlarının Osmanlı'nın kuruluşuna giden yolda büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Tatar, "Biz bu topraklara yerleşirken atalarımız 1071'de Malazgirt Savaşı ile Selçuklular, Anadolu'nun kapısını açıyorlar. Bilahare Osmanlılar'la 1453'te İstanbul'un fethi ve 1571'de Kıbrıs'ın fethi. Kıbrıs çok önemli çünkü Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti sağlıyor. Bugün de bu mücadele Doğu Akdeniz'de devam etmektedir." diye konuştu.

Ellerindeki bilgi ve kaynaklara göre, Kıbrıs'ın fethi için savaşın 1 yıl sürdüğünü ve 80 bin şehit verildiğini aktaran Tatar, ardından yüzyıllardır ada üzerine çeşitli oyunlar oynandığını anlattı.

Kurtuluş Savaşı'nda Bilecik'in Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

"Yunanlıların o zaman buraya yaptıkları saldırılar, buradan ayrılırken buraları yakmaları, yıkmaları hatta Ertuğrul Gazi'nin mezarına bile saldırmaları, kurşunlamaları, burada ecdada ait olan bu kabirleri yok etmeye çalışmaları. Bütün bunlar Rum-Yunan ikilisinin nasıl bir zihniyetle şu anda hala daha bizim karşımızda olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta da beş beterini bize yaptılar. Gerçekten Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için o zor günlerimizde Kıbrıs Türk halkının katliamdan geçtiğini, büyük saldırılara uğradığını, zulüm ve bir bakıma soykırımdan geçtiğini bütün Türkiye de bilir, bütün kamuoyu da bilir. Biz Kıbrıs'ta hep Türkiye özlemiyle yaşamımızı sürdürdük."

Kıbrıs Türkleri'nin yıllarca yalnızlık içinde İngiliz yönetiminde, daha sonra Rumların saldırısı altında yaşadığını kaydeden Tatar, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Mehmetçik'in adaya gelmesiyle iki ayrı devletin oluştuğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi ve aynı zamanda Türk askerinin varlığı ile caydırıcı güç ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenliğiyle orada Kıbrıs Türk halkına bir gelecek sunabilmesi mücadelesinde çalışmamızı bu anlayışla sürdürmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye zaman zaman geldiğini hatırlatan Tatar, "Çeşitli bölgelerde, çeşitli faaliyetlerde, çeşitli konuşmalarla, çeşitli açıklamalarla Türk kamuoyuna ne kadar yakın olduğumuzu, kaderimizin bir, gönlümüzün bir, geleceğimizde de inşallah hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

 Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Meghan Markle Prens William Amelia Hamlin
Spor Oğuzhan Özyakup Marcao Stefan Kuntz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:17:27. #1.12#