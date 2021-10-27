KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)

GAZİANTEP (DHA) - 'YAPILACAK DESTEKLERLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DAHA İLERİYE GİDEBİLİR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te Ticaret Odası Meclis Toplantı'sına katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın turizm, yüksek öğretim ve tanıtım faaliyetlerinde büyük atılımlar yaptığını ve verilecek ekonomik destekler, yapılacak ticari anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da ilerleyeceğini dile getirdi. Tatar, bu kapsamda Gaziantep'in 10 milyar dolarlık ihracat başarısını tebrik ederek yatırımcılarla işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

"Gaziantep kurtuluşun 100'üncü yıl kutlamalarında bu şehirde olmaktan da büyük mutluluk duymaktayım. 1974 yılından sonra bu bölgeden birçok insanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmiş orada aile kurmuş, evlat edinmiş ve ekonomimize katkı sunmuştur. Gaziantep'imizin 10 milyar dolar bir ihracat rakamı yakalaması ile artık buradaki gelişmişlik, sanayi, ticaret ve bu tecrübe yavru vatan dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olacaktır. Bu atılımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha ileriye atılmasına olanak sağlayacaktır."