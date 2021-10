KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, bir dizi programa katılmak üzere İlimize gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ağırladı.

23 Ekim 2021 Cumartesi günü 10. 00'da gerçekleşen ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan ve burada yapmış olduğu basın açıklamasında sözlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile fevkalade güzel ilişkiler içerisinde olduğunu vurgulayarak başlayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Türkiye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, çeşitli toplantılarda Türk halkıyla buluşmak, birtakım muhabbet paylaşmak, KKTC'nin içinde bulunduğu koşulları, milli davamızı, ulusal davamızı anlatabilmek ve tabii ki asırlardan beridir ilk önce Osmanlıların, bilahare Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle bugünlere kavuşturabildiğimiz, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve dolayısıyla onurlu yaşamı için Türkiye'yle birlikte Doğu Akdeniz'in bu Mavi Vatan'la beraber hareket etmemiz gerektiğini, zaten çeşitli toplantılarda ve konferanslarda bunları anlatmaya çalışıyorum. Güzel bir algı var, güzel bir muhabbet var ve aramızdaki ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini görüyorum. " dedi.

Salgın döneminde bir takım sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, "Bizim tabii gönül birliğimiz, kader birliğimiz ve birlikte hareket etmemizin millet olarak, ulus olarak bu bölgede daha da güçlenmemiz için geleceğe özgüvenle bakabilmemiz için önemli. Dolayısıyla bu düzeyde temasların artıyor olması bence fevkalade iyi ve sağlıklıdır. 1974'ten sonra Hatay'ın çeşitli bölgelerinden çok sayıda insan Kıbrıs'a giderek, yerleştiler. Dolayısıyla aramızda bu şekilde bir kaynaşma vardır. Bu da bizim zenginliğimizdir. Dolayısıyla KKTC'de hep birlikte verdiğimiz mücadelenin, gerçekten 47 yıl sonra şu anda KKTC'de yeni siyaset, yeni bir anlayışın Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteğiyle, Maraş açılımından sonra artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini hem Birleşmiş Milletlere hem diğer ülkelere anlatmaya çalışıyoruz. Dost ülkelerden destek beklemekteyiz. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır, bunu bütün dünya böyle bilmeli. Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıs'ta ya Türk'sünüz ya Rum'sunuz. Asırlardan beri Kıbrıs Türk halkı Osmanlı döneminde Kıbrıs'ın yöneticileri olarak hep oralarda varlığını sürdürdü. İngiliz yönetimi döneminde birtakım sıkıntılar yaşadık. " ifadelerini kullandı.

Konuşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hiçbir zaman Rumların boyunduruğu altına girmediğini vurgulayarak "Bu çok önemli, şimdi dolayısıyla artık bu federasyon entrikaları, federasyonun bizi sürükleyeceği, hatta 1974 öncesine götüreceği tehlikeyi artık geride bırakmış durumdayız. Benim Cumhurbaşkanlığı dönemimde Türkiye'nin de desteği ile artık federasyon görüşmüyoruz. Artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet olduğunda o zaman biz bir anlaşma olsa dahi Türkiye Cumhuriyeti'yle her türlü iş birliğini yapabiliriz. Tabii Kıbrıs Türk halkının gönlünde her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün devamı, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığının devamı. Çünkü bizim güvenliğimiz ve geleceğimiz bütün bu güvencelere bağlıdır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in daha da kritik, daha da statüsü yükselmiş bu hidrokarbon zenginlikleri ve diğer birtakım stratejik boyutuyla öneminin arttığı bir çağda, bizlerin bu siyaseti daha da savunmamız, geliştirmemiz ve ona göre millet, ulus olarak birlikte güç birliğimizin daha da artması için bu çalışmaları bu anlayışla yürütmek durumundayız. " ifadelerine yer verdi.

Yapmış olduğu basın açıklamasında, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin yaşattığı sıkıntılara da değinen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, aşılanmanın önemini anlatarak Hatay halkı ile olan bağlarına vurgu yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan konuşmasında, "Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Hatay'ı ve Hataylıları seviyorsunuz, fırsat buldukça da buraya gelmeye çalışıyorsunuz. Kıbrıs'ta yaşayan ciddi sayıda Hataylı hemşehrilerimiz var, farklı sektörlerde iş yapmaktalar ve dolayısıyla bizim ilişkilerimiz oldukça sıcak bundan dolayı sizin sık sık gelmeniz bizlerin açısında da keyif ve mutluluk verici bir durum. Ayrıca biraz önce ifade ettiğiniz gibi sizin Kıbrıs mücadelesine vermiş olduğunuz destek Türk halkı tarafından, bizler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmakta. " dedi.

Kıbrıs sorunu Türkiye'nin ciddi bir sorunu olduğunu vurgulayan Vali Doğan, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın olması, orada Türk varlığının olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük önem arz etmekte dolayısıyla sizin dik ve samimi duruşunuz Türk halkı tarafından büyük bir teveccühle karşılanmakta bundan dolayı da memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Bugün Hatay'dasınız, bir takım programlar, halkla buluşmalar, kültürel-sosyal etkinlikler var dolayısıyla sizleri burada görmekten memnuniyet duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. " ifadelerinde bulundu.

5. ALTINÖZÜ ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI VE GASTRONOMİ FESTİVALİ TÖREN İLE AÇILDI

Valilik Makamında gerçekleşen ziyaret sonrası Vali Doğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınözü ilçemiz de yıl 5. 'si gerçekleşen Geleneksel Altınözü Zeytin - Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Açılış Törenine katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı konuşmasında, "Bugün burada Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizin beşincisini düzenlemekteyiz. Bu yıl festivalimize Gastronomiyi de ekledik. 2017 yılında başlatmış olduğumuz bu organizasyonla Altınözü zeytin ve zeytinyağının tüm dünya da tanınması için her türlü çalışmayı yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. " dedi.

Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü konuşmasında, "Zeytin ve zeytinyağı Altınözü ilçemizin ekonomik açıdan en önemli değeri. İlçemizde ki vatandaşlarımızın önemli bölümü geçimini zeytin ve zeytinyağı üretimi ile sağlamakta. 2020 yılı verilerine göre İlimizde üretilen zeytinyağının yüzde 50'si Altınözü ilçemizde üretilmektedir. " dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal konuşmasında, "Türkiye'nin ve dünyanın her sofrasında Altınözü'lü Vahide teyzenin sevgisi ve emeği, Sadık amcanın paylaşımcı ruhu, alın teri var bu yüzden Altınözü'lü bütün çiftçilerimizin ve emekçilerimizin yüreğinden öpüyorum. Emeklerinize ve yüreğinize sağlık. " dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel konuşmasında, "Ben bugün Rıfat Başkanımıza, çok değerli Kaymakamımıza ve bundan önce bu etkinlikte emeği olan bütün arkadaşlarımıza Altınözü'nü, Hatay'ı en güzel şekilde temsil ettikleri için, zeytini, zeytinyağını ve gastronomiyi ulusal ve uluslararası alanda İlimizin tanıtımına da katkıda bulunarak tanıttıkları için çok teşekkür ediyorum. Tüm üretici hemşehrilerimizi tebrik ediyor, bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum. " dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman konuşmasında, "Hatay zeytin üretiminde Türkiye'de 6. sırada, 15 milyon kök zeytin ağacımız var ve bunların yarısından fazlası Altınözü ilçemizde. Altınözü'müzün zeytinleri sadece Hatay'da değil, dünyada en çok aranan zeytinlerin başında gelmektedir. " dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu konuşmasında, "Ben düzenlenen Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin beşine de katıldım. Altınözü ilçemiz saf ve Anadolu kokan bir kent, bugünde yöneticisiyle, halkıyla, idarecisiyle gelinen noktada çok güzel eserlerin çıktığına şahit oluyoruz. " dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi konuşmasında, "Zeytin ağacı Kuran-ı Kerim'de de geçen kutsal bir ağaçtır. Ben zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan çiftçilerimize, emekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde Zeytincilik Enstitüsünü temelini atarak Altınözü ilçemizi zeytincilik merkezi yapmaya gayret göstereceğiz. " dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli Milletvekillerim, değerli meslektaşlarım, kıymetli hemşehrilerim hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Altınözü ilçemize 2. teşrifleriniz, bundan dolayı ayrıca zat-ı alinizi şükranla yad etmek istiyorum. Hatay önemli bir kent, Hataylı hemşehrilerimiz Kıbrıs'ta yatırım, siyaset, ticaret yapıyorlar, dolayısıyla Hatay, Kıbrıs içinde önemli bir kent, bu sebeple zat-ı alinizin teşrifleri Hataylıları mutlu etmekte. Hatay aynı zamanda bir tarım, aynı zamanda bir sanayi kenti. Bizim yaklaşık 3 milyar dolar ihracatımız var, bugün Amik Ovasında pamuk hasadı yapılırken, Hatay'ın kuzeyinde narenciye hasadı, güneyinde yani Altınözü'nde ise zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi yapılmakta. Rakamları arkadaşlarımız söyledi, İlimizde büyük bir zeytin ağacı varlığımız ve üretimimiz var. Bunun uluslararası alanda tanıtımı ve ihracatı için yapılan çalışmalarımız var ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkanımızın çalışmalarını takdir etmeden geçemeyeceğim. Sayın Kaymakamımızla çok güzel çalışmalara imza atmaktalar. Omuz omuza vererek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri ile birlikte Altınözü ilçemizi adeta Hatay'ın bir cazibe merkezi haline dönüştürdüler. Zaman zaman bende geldiğimde görüyorum, Hatay'ın her tarafından insanlar hafta sonlarını Altınözü'nde değerlendiriyorlar. Festivaller bir tanıtımdır önemli olan üretmek, ürettiğini satabilmek, ürününü tanıtabilmektir, festival bu amaca yönelik bir faaliyettir. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, "Sayın Valim, değerli Belediye Başkanı, Milletvekillerim, Altınözülü sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler 2 yıl önce sizlerle beraberdim, geçen yıl pandemi dolayısıyla gelemedim ama ben siyasi hayatım boyunca her zaman Hatay'a çok yakın oldum, buralara çok sık geldim ve sizlerin dualarıyla Maliye Bakanı, sonrasında Başbakan ve şimdide Cumhurbaşkanı olarak aranızdayım dolayısıyla hepinize yürekten teşekkür ediyorum. 1974'ten sonra KKTC'nin aşama aşama gelişmesinde Hatay'ın her bölgesinden gelerek KKTC'ne yerleşen ve orada kültürel alanlarda ve hep birlikte gelişmemiz için ekonomik mücadele de emekleriyle, katkılarıyla bizlere güç veren ve evliliklerle kaynaştığımız Hatay halkı ile öyle bir noktadayız ki artık biz etle tırnak gibi birlikte beraberlik içerisindeyiz. Hatay'da bulunmaktan büyük bir mutluluk yaşıyorum. Beni buraya davet eden başarılı Belediye Başkanımız Rıfat Sarı'ya, değerli Milletvekillerimize ve 3. kez ziyaret etme şansını bulduğum değerli dostum Sayın Valimiz Rahmi Doğan'a da teşekkür etmek istiyorum. 1071'de Malazgirt savaşı ile Anadolu kapılarının açılması, 1453'de İstanbul'un, 1571'de Kıbrıs'ın fethi ile şuan ki milletimizin coğrafyadaki kökleri ve varlığı şekillenmiş ve bugün de Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiğimiz mücadele bu coğrafyada ki varlığımızı, milli kimliğimizi ve ulusal menfaatlerimizi korumak açısından birlikte hareket etmemiz gerektiğini sizlerle paylaşabilmenin gururu içerisindeyim. Türk hükümetine ve tabi ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyib Erdoğan'a, Kıbrıs'ta şuan benim Cumhurbaşkanı olmamla birlikte yeni siyaset ve anlayışla yani Kıbrıs'ta artık iki farklı bağımsız devletin olması gerektiğini, bir çözüm ve anlaşma olacaksa bu yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği ile ancak bir anlaşmanın olabileceğini, çünkü karşı tarafın her zaman oynadığı oyun bizleri bir ortaklık cumhuriyetine çekebilmek ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağlarımızı koparmak olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız ve dolayısıyla böyle bir siyasete hayır diyoruz. " dedi.

Konuşmasının devamında bizim yolumuz sizlerle beraber olan yoldur diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan kader ve gönül bağlarına değinen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "İskenderun Körfezinden Ege adalarına kadar 2 bin kilometreden daha uzun bir sahil şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Doğu Akdeniz'in kalesi konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bağımsız egemen işbirliği ile burada ki varlığımızın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması elbette gururlu ve onurlu Türk insanı için gönülden geçendir, temennimizdir ve bunun olması gerekmektedir, bunu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Bu açıdan Hataylı kardeşlerimize bir kez daha aramızdaki muhabbetin, sevginin, saygının ve işbirliğinin her daim devam etmesi ve bu sadece kültür alanında değil ekonomik, ticari, siyasi alanda da aramızdaki bağların güçlenmesi gerekmektedir. Teknolojik imkanlarla artık biz birbirimize çok daha yakınız, çok daha gönül birliği içerisindeyiz. Zeytini andığımız bu özel günde, zeytinin bereketi ve kutsallığı, zeytinin güzelliği, zeytinin barışı ile barış, huzur içerisinde milli birlik, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile geleceğe hep birlikte yürümenin mutluluğu ve gururu içerisinde büyük Türkiye'yle KKTC'nin işbirliğini her zaman arzu ve temenni etmekteyim. Cumhurbaşkanı olarak bu yeni siyaseti, bu duygularla seslendirebilmek benim için bir gurur ve onurdur. İnşallah refah, müreffeh, bolluk, kutsallık ve güzellikler bizlerle olacaktır. Bu duygularla hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyor, hepinize başarılar diliyorum. " dedi.

Festivale KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra Hatay Milletvekilleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, İsmet Tokdemir, Serkan Topal, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, MHP İl Başkanı Murat Adal, ilgili kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri