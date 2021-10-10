Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu - Haberler
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Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren - Haberler | Güncel
Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde turistler, yurt genelinde ekim ayının serinliğine rağmen Kızkalesi Plajı'nda sıcak havanın tadını çıkarıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde turistler, yurt genelinde ekim ayının serinliğine rağmen Kızkalesi Plajı'nda sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Kızkalesi başta olmak üzere turizm tesisleri ve işletmeler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısmi ve tam kapanmalardan sonra 1 Temmuz'da açılan sezonu dolu dolu geçiriyor. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı kentte yerli ve yabancı turistler, hafta sonu denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Denizde yüzüp, kumsalda güneşlenen tatilcilerden bazıları sahilde düzenlenen çeşitli oyunlara katılırken, bazıları ise su sporlarını tercih etti.

'BELÇİKA'DA HAVA SOĞUK'

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızkalesi'ne Belçika'dan gelen Kadir Akay, "Belçika'da hava soğuk, yağmurlu ama burada hava çok güzel. 30 derece sıcaklık var, tadını çıkarıyoruz" dedi.

15 yıldır Kızkalesi'ne gelen Karen Avonds da "Burayı çok seviyorum. Hava sıcak, deniz suyu sıcak, insanları sıcak. 15 yıldır geliyorum, gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kızkalesi'nde turizm sezonunun kasım ayının sonuna kadar sürdüğünü belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ise şunları söyledi:

"Hava çok güzel. İnsanlar eğleniyor. Denize giren var, spor yapan var, kumun tadını çıkartanlar var. Sahil dolu dolu. Yabancı turistlerin tercihi Kızkalesi oluyor. Alman, Rus, ABD'li, Çinli turist şu an burada. Çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızın Kızkalesi'ne gelip bu güzelliğin tadını çıkarmasını istiyoruz."


Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kızkalesi'nde ekimde de tatilci yoğunluğu - Haberler
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