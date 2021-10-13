Kızını öldürmekle yargılanan baba: Hatalı tutanak yüzünden 3 yıldır hapisteyiz

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, pencereden düşen Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (20) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan babası Zekharya Keblawi (59), "Bizi suçlu göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bir polisin hazırladığı hatalı tutanak yüzünden 3 yıldır hapisteyiz" dedi.

Kentte, 6 Şubat 2019'da meydana gelen olayda Siwar Keblawi, evlerinin penceresinden düşerek öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Keblawi'nin babası Zekharya Keblawi ve ağabeyi Yahya Keblawi (34) tutuklandı.

Mahkeme heyeti, Siwar Keblawi'nin ikinci telefonuna ait kayıtlarının gelmesi için beklenilmesine, Zekharya Keblawi ve Yahya Keblawi'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.