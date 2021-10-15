KIZINI İRAN'A KAÇIRMAK İSTEYEN BABAYA HAVALİMANINDA OPERASYON - Haberler
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KIZINI İRAN'A KAÇIRMAK İSTEYEN BABAYA HAVALİMANINDA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, İran uyruklu Ramin Fotovat (40), iki arkadaşıyla birlikte boşandığı eşinin gözüne biber tozu atıp, darp ettikten sonra velayeti annesinde olan 8 yaşındaki kızı A.F.'yi kaçırdı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, İran uyruklu Ramin Fotovat (40), iki arkadaşıyla birlikte boşandığı eşinin gözüne biber tozu atıp, darp ettikten sonra velayeti annesinde olan 8 yaşındaki kızı A.F.'yi kaçırdı. Polis ekipleri, babayı İran'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Kaçırılan A.F. annesine teslim edildi. Rahim Fotovat ile iki arkadaşı ise tutuklandı.

İran uyruklu S.F. (38), 2 yıl önce eşi Ramin Fotovat'tan boşandı. Mahkeme kızları A.F.'nin velayetini annesi S.F.'ye verdi. S.F., boşanmalarının ardından kızını da alıp, Türkiye'ye gelerek Denizli'ye yerleşti. Ramin Fotovat, 1 Ekim'de kendisi gibi İran uyruklu olan arkadaşları Yasin Saeb ve Seyetmojtava Moosavi'ye de alarak eşini ve kızının peşinden Türkiye'ye geldi. İddiaya göre, 10 gün boyunca eşi ve kızını takip eden Fotovat ve iki arkadaşı, 11 Ekim'de Mehmetçik Mahallesi'nde, kızıyla yolda yürüyen S.F.'nin gözüne biber tozu atıp, darp etti. Ardından kızı A.F.'yi plakası kapatılmış olan bir otomobile zorla bindirip, kaçırdı. S.F., olayın ardından polisi arayıp ihbarda bulundu.

KAMERADAN TAKİP EDİLDİKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden anne-kızın yolda yürürken arkalarından 2 kişi tarafından takip edildikleri belirlendi. Bir başka görüntüde de A.F.'nin plakası kapatılmış bir otomobille takip edildiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin A.F.'nin babası Ramin Fotovat ile arkadaşları Yasin Saeb ve Seyetmojtava Moosavi olduğunu belirledi.

İRAN'A GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren Denizli polis, kızını kaçıran Fotovat ile 2 arkadaşının 1 Ekim'de İran'dan Türkiye'ye giriş yaptıklarını ve dönüş için İstanbul Havalimanı'ndan bilet aldıkları bilgisine ulaştı. Havalimanında düzenlenen operasyon ile Fotovat ve iki arkadaşı yakalandı. Babası tarafından kaçırılmak istenen A.F. ise kurtarıldı. Denizli'ye getirilen şüpheliler Ramin Fotovat ve 2 arkadaşı sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, kurtarılan A.F. ise annesine teslim edildi. Fotovat'ın boşandığı eşinin yerini ise sosyal medyadan paylaştığı resimlerden öğrendiği ortaya çıktı.

KIZINI İRAN'A KAÇIRMAK İSTEYEN BABAYA HAVALİMANINDA OPERASYON

KIZINI İRAN'A KAÇIRMAK İSTEYEN BABAYA HAVALİMANINDA OPERASYON

KIZINI İRAN'A KAÇIRMAK İSTEYEN BABAYA HAVALİMANINDA OPERASYON

KIZINI İRAN'A KAÇIRMAK İSTEYEN BABAYA HAVALİMANINDA OPERASYON
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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