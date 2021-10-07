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Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde aracına küresel konumlama sistemi ( Gps ) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6'ncı duruşmasına sanık Mustafa Ali Yılmaz (69), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi Gülden Y. ile taraf avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, akli dengesinin yerinde olduğuna dair verilen adli tıp raporunda aleyhindeki hususları kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş, celsenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mütalaada sanık hakkında hüküm kurulurken herhangi bir indirime gidilmemesinin de talep edildiğini söyledi.

Gelecek duruşmada karar çıkmasını beklediklerini dile getiren Menteş, "Sanığın yapılan muayenesinde herhangi bir akli hastalığının bulunmadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu yönünde bir rapor gelmişti. Mahkeme bu raporu geçerli saydı." dedi.

Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılının haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.

Eşi Gülden Y. ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz'ın, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladığı, Havran ilçesi Şapçı mevkisinde onun kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardığı iddia edilmişti. Annesinin yerini söylemeyen kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldürdüğü ileri sürülen Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklanmıştı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Y. ise geçen yıl ocak ayında sanıktan boşanmıştı.

Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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