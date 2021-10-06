Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi - Haberler
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Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel
Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mahkeme kararıyla devlet korumasına alınan kızını almaya gelen polislere direnen N.T., 4 çocuğuyla birlikte kapıyı üzerlerine kilitleyip, evi ateşe verdi.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mahkeme kararıyla devlet korumasına alınan kızını almaya gelen polislere direnen N.T., 4 çocuğuyla birlikte kapıyı üzerlerine kilitleyip, evi ateşe verdi. Anne ve çocukları, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Kasapoğlu Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Mahkeme, H.T. ile N.T. çiftinin 18 yaşından küçük kızlarının devlet korumasına alınmasına karar verdi. Kararın gerekçesi açıklanmazken, polis ekipleri sosyal hizmetler görevlileri ile birlikte çocuğu almak için ailenin evine geldi. Baba H.T. kızını vermemek için bahçede polise direndi. Bu sırada eşi N.T. ise 4 çocuğu ile birlikte kendini eve kilitledi. Ekipler içeri girmeye çalışınca N.T., evi ateşe verdi. Alevler büyürken, eve giren ekipler, anne ve çocuklarını dışarı çıkardı.

Çağırılan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Yangında 3 muhabbet kuşu öldü.

Anne ile baba gözaltına alınırken, devlet korumasına alınan kız çocuğu yurda götürüldü, 3 kardeşi ise komşularına bırakıldı.


Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi - Haberler
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