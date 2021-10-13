Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

Merakla beklenen Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

KIZILYILDIZ - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas Thy Euroleague basketbol maçı 13 Ekim Çarşamba günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KIZILYILDIZ - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas THY Euroleague maçıBein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

KIZILYILDIZ - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Belgrad'da, Aleksandar Nikolic Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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