Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas mücadelesi olacak. Peki Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas Thy Euroleague basketbol maçı 13 Ekim Çarşamba günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas THY Euroleague maçıBein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
Basketbol maçı Belgrad'da, Aleksandar Nikolic Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.