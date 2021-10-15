Kızıltepe Stadyum Caddesinde Asfalt Serimi Başladı - Haberler
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Kızıltepe Stadyum Caddesinde Asfalt Serimi Başladı

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Kızıltepe Stadyum Caddesinde Asfalt Serimi Başladı

Kızıltepe Stadyum Caddesinde Asfalt Serimi BaşladıMardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesi Stadyum Caddesinde asfalt serim çalışmaları başladı.

MARDİN (Habermetre) - Kızıltepe Stadyum Caddesinde Asfalt Serimi Başladı Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesi Stadyum Caddesinde asfalt serim çalışmaları başladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele edecek Yeni Kızıltepe Spor Voleybol Takımı dolayısıyla asfaltlama programında olan Stadyum Caddesi'ni öne alarak beton asfaltlama çalışmasını başlatmıştı. Fen İşler Daire Başkanlığına bağlı asfaltlama araçları, 20 genişliği 2000 metre uzunluğundaki Stadyum Caddesinde malzeme sökümünün ardından alt zemin serimi, sıkıştırma, sulama çalışmalarından sonra beton asfalt serimi çalışmalarını başlattı. Çevre düzenlemesi yapılacak caddenin daha düzenli kullanılması için orta refüj kaldırılacak. Kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma ile yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

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