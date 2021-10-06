Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Rışvan DÜNDAR Akyazı İlkokul/Ortaokulunu ziyaret etti, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına riayet ederek... - Haberler
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Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Rışvan DÜNDAR Akyazı İlkokul/Ortaokulunu ziyaret etti, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına riayet ederek...

Habermetre - Haberler | Toplum
Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Rışvan DÜNDAR Akyazı İlkokul/Ortaokulunu ziyaret etti, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına riayet ederek...

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Rışvan DÜNDAR Akyazı İlkokul/Ortaokulunu ziyaret etti, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına riayet ederek oynadıkları oyuna eşlik etti.

AKYAZI, SAKARYA (Habermetre) - Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Rışvan DÜNDAR Akyazı İlkokul/Ortaokulunu ziyaret etti, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına riayet ederek oynadıkları oyuna eşlik etti.

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Haber: Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Rışvan DÜNDAR Akyazı İlkokul/Ortaokulunu ziyaret etti, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına riayet ederek... - Haberler
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