Kızıltepe'de trafik denetimleri sürüyor
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
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Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Denetimde, vatandaşlar, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç da denetime eşlik etti.
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri