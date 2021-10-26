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Kızıltepe'de trafik denetimleri sürüyor

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de trafik denetimleri sürüyor

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

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Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimde, vatandaşlar, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç da denetime eşlik etti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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