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Kızıltepe'de huzur uygulaması yapıldı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de huzur uygulaması yapıldı

Kızıltepe ilçesinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında denetim gerçekleştirildi.

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Kızıltepe ilçesinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ve Akdoğan yolu sabit uygulama noktaları ve ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, 223 kişinin ve 92 aracın sorgulaması yapıldı.

Denetimde, aranan 1 kişi yakalandı.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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