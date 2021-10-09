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Kızıltepe'de emzirme semineri yapıldı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de emzirme semineri yapıldı

Kızıltepe ilçesinde anne ve anne adaylarına yönelik emzirme semineri düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde anne ve anne adaylarına yönelik emzirme semineri düzenlendi.

Emzirme Haftası dolayısıyla Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezinde düzenlenen etkinlikte, anne sütünün teşviki ve devamıyla ilgili bilgi verildi.

Seminerde, anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğu, bebek emzirilirken, annenin dikkat etmesi gereken konularda annelere tavsiyelerde bulunuldu.

Anne sütünün doğal ve taze bir besin olduğunu kaydedilen seminerde, anne sütünün her zaman temiz ve mikropsuz olduğunu aktarıldı.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kızıltepe'de emzirme semineri yapıldı - Haberler
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