Kızıltepe'de bir hayırsever tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı - Haberler
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Kızıltepe'de bir hayırsever tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de bir hayırsever tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Kızıltepe ilçesinde bir hayırsever tarafından inşa edilen cami hizmete girdi.

Kızıltepe ilçesinde bir hayırsever tarafından inşa edilen cami hizmete girdi.

Kızıltepe Otogarında yapılan 3 bin kişilik Kenan Kösen Cami, kılınan ilk cuma namazında dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Açılışa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, iş insanı Kenan Kösen ve vatandaşlar katıldı.

Camide, 2 taziye evi, AŞ pişirme evi ve Kuran kursu derslikleri bulunuyor.

Kızıltepe'de bir hayırsever tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Kızıltepe'de bir hayırsever tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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