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Kızıltepe'de asfalt çalışması

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de asfalt çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde Stadyum Caddesinde asfalt çalışmaları başlattı.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde Stadyum Caddesinde asfalt çalışmaları başlattı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Fen İşler Daire Başkanlığına bağlı asfaltlama araçları, Stadyum Caddesinde malzeme sökümünün ardından alt zemin serimi, sıkıştırma, sulama çalışmalarından sonra beton asfalt serimi çalışmalarını başlattı.

Çevre düzenlemesi yapılacak caddenin daha düzenli kullanılması için orta refüj kaldırılacak.

Caddede, kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma ile yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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