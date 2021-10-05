Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Haberler
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Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Habermetre - Haberler | Toplum
Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Başkan Zeydan Karalar sanatçılara çiçek verdi, halkı selamladı.

ADANA (Habermetre) - Başkan Zeydan Karalar sanatçılara çiçek verdi, halkı selamladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Adanalılar 4 Ekim gecesi iki efsaneyi aynı sahnede izleme olanağı buldu.

Aleksandrov Kızılordu Korosu, Adanalı sanatçı Haluk Levent ile sahneye çıktı.

Birlikte seslendirdikleri 10. Yıl Marşı ile İzmir Marşı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Haluk Levent'in seslendirdiği İzmir Marşı'nın ardından konsere gelenleri "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" diyerek selamlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sanatın kalbi, sanatın kenti Adana'yı bugün bir kez daha fethettiniz" diyerek, sanatçılara çiçek takdim etti.

BAŞKANLAR KATILDI

Seyhan Nehri kenarında gerçekleşen konsere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, konuklar ile çok sayıda sanatsever katıldı.

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Haber: Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Haberler
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